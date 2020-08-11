Команда Мурманской области принимает участие в Отборочных соревнованиях финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020

С 1 по 20 августа в 83 регионах России проходят отборочные соревнования на право участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. В связи с эпидемиологической обстановкой соревнования организованы в дистанционно-очном формате.

На базе семи колледжей Мурманской области оборудованы соревновательные площадки по 12 компетенциям. На двух из них конкурсантами станут юниоры – представители направления WorldSkills Russia Juniors.

Уже состоялись соревнования по шести компетенциям: поварское дело, сварочные технологии, электромонтаж, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес.

Результаты соревнований станут известны после 20 августа.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдёт с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате. В соревнованиях примут участие более 2800 человек из 83 субъектов Российской Федерации, среди них будут юниоры и иностранные конкурсанты. Экспертное сообщество представят более 700 человек.