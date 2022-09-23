Команда Мурманской области принимает участие в седьмом образовательном заезде арт-кластера «Таврида»

Кино, блоги, игры, виноделие и сыроварение – эти темы звучат сейчас в Крыму, в арт-кластере «Таврида». На образовательном заезде «В эфире» собрались участники пяти арт-школ: кино и сериалы, гейм-дизайн, новые медиа, виноделие и сыроварение, арт-школа, посвященная развитию Дальнего Востока.

От Мурманской области в заезде участвуют представители медиасферы Екатерина Родина и Никита Лоскутников, художник и гейм-дизайнер Александра Крылова, молодой предприниматель Даниил Смирнов.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проходит в Республике Крым с 12 июня по 10 октября. Образовательная программа в этом году посвящена развитию креативной экономики и системы поддержки молодых людей в современных условиях. Заезд «В эфире» завершится 25 сентября.

Фото: https://gov-murman.ru