Команда Мурманской области принимает участие в соревнованиях VI Национального чемпионата «Абилимпикс»

В понедельник в режиме онлайн-трансляции состоялась торжественная церемония открытия VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В эстафете видеоприветствий команды из разных регионов России желали друг другу удачи, делились эмоциями, благодарили педагогов, экспертов и волонтеров чемпионата.

В этот же день началась и соревновательная программа. Первыми к выполнению конкурсных заданий приступили студенты в компетенциях «Слесарное дело», «Медицинский и социальный уход», «Администрирование баз данных», «Массажист».

Мурманскую область на Национальном чемпионате представляют 27 победителей и призеров регионального чемпионата «Абилимпикс», состоявшегося в конце октября.

Деловая программа Национального чемпионата впервые проходит в формате онлайн-трансляций, вебинаров и онлайн-дискуссий. Присоединиться к мероприятиям можно на официальном сайте движения. За ходом соревнований можно следить в группе Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, итоги соревнований подведут на торжественной церемонии закрытия чемпионата 29 ноября.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит ежегодно с 2015 года. В этом году в конкурсе в очно-дистанционном формате принимают участие более двух тысяч человек из 81 субъекта РФ. Школьники, студенты и специалисты из числа лиц с инвалидностью будут в течение недели соревноваться на площадках образовательных организаций по 77 компетенциям.