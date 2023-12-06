Около 1300 культурных событий пройдёт в Мурманской области в декабре и начале январяРынок труда в 2023: тенденции и прогнозы «SuperJob»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.12.23 15:00

Команда Мурманской области прошла отбор во всероссийскую образовательную программу по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность»

Для участия в программе эксперты отобрали 1250 человек из 67 регионов, в это число вошла и команда Мурманской области. Участниками программы стали представители правительства Мурманской области, промышленных предприятий и туроператоров. По итогам программы тысяча участников, показавших лучшие результаты, освоят новую профессию – «Специалист по развитию промышленного туризма» – и получат свидетельство о дополнительном образовании.

Программа проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства промышленности и торговли России в целях развития отрасли промышленного туризма.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, правительство Мурманской области крайне заинтересовано в развитии данного направления, позволяющего жителям региона увидеть современные производства, узнать о технологичности и экологичности предприятий. Для школьников и студентов это шанс узнать о возможностях профессионального выбора, условиях работы на предприятиях.

«Желаю удачи команде Мурманской области в данном Акселераторе и надеюсь увидеть последующую реализацию множества новых туристических проектов», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253749%2Fwall-149919532_3515

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сколько зарабатывает Дед Мороз в 2023 году?-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 1,2 рубля, евро прибавил 1 рубль-PRO Энергетику (18+)Расчётные организации Мурманской области задолжали АО «АтомЭнергоСбыт» более 12,5 млн рублей за потребленную электроэнергию-PRO ЖКХ (18+)Больше всего сообщений в блоке «ЖКХ» было связано с ненадлежащим качеством отопления в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С 11 декабря призывникам будут предлагать сдать загранпаспорт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика