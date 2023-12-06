Команда Мурманской области прошла отбор во всероссийскую образовательную программу по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность»

Для участия в программе эксперты отобрали 1250 человек из 67 регионов, в это число вошла и команда Мурманской области. Участниками программы стали представители правительства Мурманской области, промышленных предприятий и туроператоров. По итогам программы тысяча участников, показавших лучшие результаты, освоят новую профессию – «Специалист по развитию промышленного туризма» – и получат свидетельство о дополнительном образовании.

Программа проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства промышленности и торговли России в целях развития отрасли промышленного туризма.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, правительство Мурманской области крайне заинтересовано в развитии данного направления, позволяющего жителям региона увидеть современные производства, узнать о технологичности и экологичности предприятий. Для школьников и студентов это шанс узнать о возможностях профессионального выбора, условиях работы на предприятиях.

«Желаю удачи команде Мурманской области в данном Акселераторе и надеюсь увидеть последующую реализацию множества новых туристических проектов», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253749%2Fwall-149919532_3515