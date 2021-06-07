Команда Мурманской области стала обладателем Большого научного кубка международного дистант - форума научной молодёжи «Шаг в будущее». Форум проходил в Москве с 22 марта по 30 апреля и собрал 1078 лучших молодых исследователей из 23 стран Европы, Азии и Африки. Уникальная по мировым меркам виртуальная среда форума объединила 12 университетов и 14 научно-исследовательских организаций. Более месяца на 49 тематических дистант-секциях и выставке форума проходили жаркие научные баталии. Почти 300 учёных и специалистов были вовлечены в диалог с лучшими молодыми умами планеты. Итоги форума подведены на этой неделе.

В региональной команде - 51 юный северянин, обучающийся в 6 – 11 классах образовательных учреждений Мурманска, Оленегорска, Кировска, Кандалакши, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Кольского, Ковдорского районов.

В копилке побед наших участников 5 дипломов 1 степени, 10 дипломов 2 степени, 10 дипломов 3 степени и другие значимые награды.

Также вновь команда Мурманской области стала обладателем Большого научного кубка международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее». Это седьмой по счету главный кубок в копилке достижений команды региона.

Главными организаторами юбилейного форума являются Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, значительную роль в подготовке форума сыграли российские и зарубежные партнёры программы «Шаг в будущее» – все те, кто вёл работу по организации секций и научной экспертизе представленных на форум проектов. Форум проводился при поддержке Фонда президентских грантов, а также многолетнего партнёра Форума – Фонда информационных и образовательных программ (Группа РОСНАНО), государственных корпораций «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», Компании «Комус», АО «Храпуновский инструментальный завод».

Список победителей и призеров опубликован на сайте регионального министерства образования и науки по ссылке https://minobr.gov-murman.ru/press/news/406761/.