Команда Мурманской области стала серебряным призёром финала Кубка России по зимнему плаванию

Во Владивостоке завершился финал Кубка России по зимнему плаванию. В соревнованиях приняли участие 200 сильнейших спортсменов страны. Турнир проходил в открытом плавательном бассейне «Моби» с морской водой при температуре 8-9 градусов по Цельсию.

Команду Мурманской области представляли четыре спортсмена: Мария Шелаева, Глеб Чумариков, Роман Бровко и Владислав Сапожников. По итогам четырех соревновательных дней северяне завоевали 15 наград разного достоинства.

Так, Мария Шелаева стала победительницей на дистанции 50 метров брассом. Серебряные медали завоевали: Владислав Сапожников на дистанциях 200 метров брассом и 200 метров вольным стилем; Мария Шелаева на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем, 25 и 100 метров брассом; Роман Бровко на дистанциях 25 и 100 метров брассом. В смешанных эстафетах 4х25 метров (комбинированная) и 4х25 метров брассом наши пловцы заняли второе место.

Обладателями бронзовых медалей стали Владислав Сапожников на дистанции 50 метров вольным стилем, Глеб Чумариков на дистанции 100 метров брассом и Роман Бровко на дистанции 50 метров брассом. Также «бронзу» команде добавила смешанная эстафета 4х25 метров вольным стилем.

В командном зачёте сборная Мурманской области стала серебряным призёром соревнований.

Фото (Министерство спорта Приморского края, Федерация зимнего плавания Приморского края): https://gov-murman.ru/info/news/