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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 12:45

Команда Мурманской области успешно выступила в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Региональная сборная Мурманской области вошла в десятку лучших по итогам финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых» – соревнований по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» для профессионалов старше 50 лет. В соревнованиях по 26 компетенциям приняли участие более 200 конкурсантов из 64 регионов России. Мурманскую область представляли 6 победителей регионального чемпионата «Навыки мудрых». Они приняли участие в соревнованиях по компетенциям «Поварское дело», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Малярные и декоративные работы», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход».

Северяне показали блестящие результаты: 4 конкурсанта из 6 стали призерами чемпионата. В копилке команды региона бронзовая медаль и 3 медальона за профессионализм.

Игорь Трапезов, мастер производственного обучения Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, занял III место в компетенции «Малярные и декоративные работы».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, медальонами за профессионализм награждены: в компетенции «Медицинский и социальный уход» – Жанна Шанина, преподаватель Кольского медицинского колледжа; в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – Сергей Склифос, преподаватель Кольского транспортного колледжа; в компетенции «Электромонтаж» – Андрей Орлов, преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа.

 

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