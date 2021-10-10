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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.21 09:00

Команда Мурманской области успешно выступила в финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Состоялась торжественная церемония подведения итогов финала IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» - соревнований по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. В состязаниях по 28 компетенциям приняли участие более 300 конкурсантов из 62 регионов России.

Мурманскую область представляли семь победителей регионального чемпионата «Навыки мудрых». Они приняли участие в соревнованиях по компетенциям «Поварское дело», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход», «Физическая культура, спорт и фитнес».

«Наши земляки показали блестящие результаты – призерами нацфинала стали четыре конкурсанта. В копилке команды региона бронзовая медаль и 3 медальона за профессионализм.»

Элеонора Мишкинис, преподаватель Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, заняла III место в компетенции «Поварское дело».

Медальонами за профессионализм награждены:

в компетенции «Медицинский и социальный уход» – Ирина Игнатова, преподаватель Мурманского медицинского колледжа;

в компетенции «Дошкольное воспитание» – Людмила Ефимова, воспитатель детского сада №73 г. Мурманска;

в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» – Светлана Вадюхина, преподаватель Северного колледжа физической культуры и спорта.

Согласно постановлению правительства Мурманской области от 28.11.2020 №825-ПП призёры нацфинала «Навыки мудрых» будут награждены денежными премиями, сообщает региональное Министерство образования и науки.

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