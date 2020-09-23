Команда Мурманской области успешно выступила в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

21 сентября состоялась торжественная церемония подведения итогов финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») – самого значимого и масштабного всероссийского соревнования профессионального мастерства среди школьников и студентов. В соревнованиях по 129 компетенциям для основной возрастной группы и 71 компетенции для юниоров приняли участие более 2800 участников из 83 регионов России и 26 стран мира.

Команда Мурманской области, в состав которой вошли 20 студентов колледжей и школьников, заняла 38 место среди 83 регионов в медальном зачете и 36 место в Кубке регионов.

В копилке команды региона бронзовая медаль и 3 медальона за профессионализм.

Ангелина Боташева, учащаяся средней общеобразовательной школы № 37 города Мурманска заняла III место в компетенции «Медицинский социальный уход» в возрастной группе юниоры 14-16 лет.

Медальонами за профессионализм награждены: в компетенции «Инженерный дизайн (CAD)» – Игорь Зуев, студент Мурманского индустриального колледжа; в компетенции «Медицинский и социальный уход» – Магихалум Ахмедова, студентка Мурманского медицинского колледжа; в компетенции «Парикмахерское искусство» в возрастной группе юниоры – Софья Самбор, обучающаяся Центра профориентации «Профстарт».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, к успешному выступлению в финале ребят готовила команда наставников: преподаватели Мурманского медицинского колледжа Наталья Качалова и Валентина Устьянцева, преподаватель Мурманского индустриального колледжа Виктор Олькин, преподаватель Центра профориентации «Профстарт». Юлия Слепухина.