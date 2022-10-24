Команда Мурманской области в числе финалистов Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий

Команда региона с проектом «Порт викингов» прошла в финал Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий в номинации «Лучшая команда по развитию объекта туристского интереса».

Проект иллюстрирует новый подход к развитию территорий – путь от событийного мероприятия к крупному туристическому инвестиционному проекту в рамках единого бренда. «Порт викингов» – естественное продолжение ежегодного фестиваля «Imandra Viking Fest».

В команде проекта по созданию загородного многофункционального туристического комплекса «Порт викингов» на озере Имандра комитет по туризму Мурманской области, Агентство развития Мончегорска, туроператор ООО «Северное Сияние», а также Туристский информационный центр региона.

Финальный очный этап конкурса состоится 30-31 октября в Москве, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru