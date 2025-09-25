Команда Мурманской области вошла в число победителей Всероссийского марафона «Русский вальс»

В год празднования 80-летия Великой Победы команда Мурманской области одержала победу во Всероссийском торжественном марафоне «Русский вальс», организованном Общероссийской общественно-государственной организацией «Ассамблея народов России». Мероприятие реализовано в рамках проекта «Мы свою Победу выстрадали честно». Команда нашего региона отмечена в номинации «Очарование и нежность в вечной мерзлоте».

Всероссийский марафон объединил представителей 8 федеральных округов, 13 субъектов Российской Федерации, более 400 танцевальных пар, тысячи участников и зрителей, и привлек миллионы просмотров.

Правительство Мурманской области выражает особую благодарность руководителю регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Надежде Чупровой за значимую инициативу, способствующую развитию современных методов патриотического воспитания и сохранению памяти о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Сохранение памяти о подвиге советских воинов, обеспечивших Великую Победу, является нашим священным долгом. Важно передавать эту память будущим поколениям, формируя крепкое национальное самосознание. Благодарим всех жителей Мурманской области за активное участие в проекте», — подчеркнула Надежда Чупрова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис неоднократно акцентировал внимание на необходимости сохранения исторической памяти и усиления патриотического воспитания в регионе. Победа в марафоне «Русский вальс» является ярким свидетельством эффективности работы, проводимой в данном направлении.

Посмотреть выступление команды Мурманской области можно по ссылке.





Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554001/#&gid=1&pid=2