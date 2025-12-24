Команда Мурманской области вышла в полуфинал всероссийского проекта «Кибердром»

Команда Мурманской области «Крылья Арктики» одержала победу в четвертьфинале VIII Всероссийского конкурса «Кибердром». В напряженном противостоянии мурманчане оказались сильнее команды «Сибирские МИ-шки» из Новосибирской области.

Четвертьфинальный этап, прошедший на базе фиджитал-центра в Мурманске, был посвящен задаче удаленного телеуправления разносредными беспилотными робототехническими средствами для решения транспортно-логистических кейсов. Участникам требовалось не только продемонстрировать виртуозные навыки пилотирования, но и проявить стратегическое мышление для эффективного выполнения поставленных задач в условиях, имитирующих реальные.

Команда «Крылья Арктики» является межведомственным коллективом, объединившим талантливую молодёжь и профессионалов региона. В состав команды из 11 человек вошли четыре воспитанника Кадетской школы города Мурманска, четыре студента Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, сотрудник 35 судоремонтного завода и два тренера.

Победа в четвертьфинале открывает перед мурманской командой путь в полуфинал конкурса. Следующий этап под названием «Авиационная работа» пройдет в дистанционном формате в феврале 2026 года. Заполярной команде «Крылья Арктики» предстоит освоить новые компетенции и продемонстрировать мастерство в управлении беспилотными авиационными системами.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, первый в Мурманской области фиджитал-центр был открыт в областном центре в начале декабря. Старт его работе дали губернатор Андрей Чибис и олимпийский чемпион Никита Нагорный – президент Всероссийской федерации фиджитал спорта. Объект создан по губернаторскому плану «На Севере – Жить!» и федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Всероссийский проект «Кибердром» реализуется по инициативе Минпромторга России. Миссия проекта заключается в формировании у молодежи инновационного подхода к развитию промышленности и внедрению беспилотных и роботизированных систем в производственные процессы во всех отраслях экономики Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559671/#&gid=1&pid=5