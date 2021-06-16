Команда Мурманской области заняла 3 место на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»

Команда Мурманской области заняла 3-е место на XXIII Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». Соревнования проходили с 10 по 15 июня в с. Устье Вологодской области на базе ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра».

Восемь юных северян из команды «Юный Спасатель» средней общеобразовательной школы №10 Кандалакшского района проверили свои навыки выживания в реальных условиях. Им предстояло пройти маршрут выживания, полосу препятствий, кросс-эстафету, пожарную эстафету и конкурсную программу. Участники продемонстрировали упорство, командный дух и стремление к победе.

На протяжении нескольких месяцев перед соревнованиями под руководством опытного педагога СОШ №10 Кандалакши Александра Белого юные спасатели отрабатывали практические нормативы и теоретические знания.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, для них это была первая поездка такого уровня, но ребята смогли блестяще показать свои умения и навыки. По итогам межрегиональных соревнований команда Мурманской области стала бронзовым призером.