Команда Мурманской области заняла второе место на соревнованиях Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ
2 и 3 марта в Череповце прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ. Спортсмены Мурманской области продемонстрировали высокий уровень подготовки.
В чемпионате Игорь Волков одержал победу в весовой категории, а Вероника Кузнецова взяла «серебро» в дисциплине ката.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, первенство для заполярных каратистов завершилось 38 медалями:
Вероника Кузнецова – 1 место в ката, 1 место поединки в абсолютной весовой категории;
Алексей Сафоновский – 1 место поединки в весовой категории, 3 место поединки в абсолютной весовой категории;
Иван Загоскин - 1 место поединки в весовой категории, 1 место командные поединки;
Федор Завгородний – 1 место поединки в весовой категории, 1 место командные поединки;
Максим Грачев – 1 место поединки в весовой категории, 1 место командные поединки;
Ева Бурсевич – 1 место поединки в весовой категории, 2 место поединки в абсолютной весовой категории;
Анна Дресвянина – 1 место ката, 3 место поединки в весовой категории;
Софья Шмагалева– 1 место поединки в весовой категории, 3 место поединки в абсолютной весовой категории, 3 место ката;
Кирилл Круговой – 1 место поединки в абсолютной весовой категории;
Дженнет Джафарова – 1 место поединки в весовой категории;
Вячеслав Потанин– 1 место поединки в весовой категории;
Иван Невара – 1 место поединки в весовой категории;
Сергей Радыгин– 1 место поединки в весовой категории;
Артём Тукшумский – 1 место поединки в весовой категории;
Максим Пакшин - 2 место поединки в абсолютной весовой категории, 2 место поединки в весовой категории;
Арсений Курочкин – 2 место поединки в весовой категории, 3 место поединки в абсолютной весовой категории;
Ярослав Петров– 2 место командное ката;
Дмитрий Чен– 2 место командное ката;
Константин Канаев– 2 место командное ката;
Георгий Смирнов– 2 место поединки в весовой категории;
Александр Ашихмин – 2 место поединки в весовой категории;
Анастасия Хлучина – 2 место поединки в весовой категории;
Елизавета Коренева – 2 место поединки в весовой категории;
Дмитрий Парфенов – 3 место поединки в весовой категории;
Алихан Калажоков– 3 место поединки в весовой категории;
Варвара Наркаева – 3 место поединки в весовой категории;
Ярослава Яковлева – 3 место поединки в весовой категории.
По результатам соревнований команда Мурманской области заняла второе место на соревнованиях Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ.
Фото: https://gov-murman.ru