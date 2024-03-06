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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.24 12:30

Команда Мурманской области заняла второе место на соревнованиях Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ

2 и 3 марта в Череповце прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ. Спортсмены Мурманской области продемонстрировали высокий уровень подготовки.

В чемпионате Игорь Волков одержал победу в весовой категории, а Вероника Кузнецова взяла «серебро»   в дисциплине ката.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, первенство для заполярных каратистов завершилось 38 медалями:

Вероника Кузнецова – 1 место в ката, 1 место поединки в абсолютной весовой категории;

Алексей Сафоновский – 1 место поединки в весовой категории, 3 место поединки в абсолютной весовой категории;

Иван Загоскин - 1 место поединки в весовой категории, 1 место командные поединки;

Федор Завгородний – 1 место поединки в весовой категории, 1 место командные поединки;

Максим Грачев – 1 место поединки в весовой категории, 1 место командные поединки;

Ева Бурсевич – 1 место поединки в весовой категории, 2 место поединки в абсолютной весовой категории;

Анна Дресвянина – 1 место ката, 3 место поединки в весовой категории;

Софья Шмагалева– 1 место поединки в весовой категории, 3 место поединки в абсолютной весовой категории, 3 место ката;

Кирилл Круговой – 1 место поединки в абсолютной весовой категории;

Дженнет Джафарова – 1 место поединки в весовой категории;

Вячеслав Потанин– 1 место поединки в весовой категории;

Иван Невара – 1 место поединки в весовой категории;

Сергей Радыгин– 1 место поединки в весовой категории;

Артём Тукшумский – 1 место поединки в весовой категории;

Максим Пакшин - 2 место поединки в абсолютной весовой категории, 2 место поединки в весовой категории;

Арсений Курочкин – 2 место поединки в весовой категории, 3 место поединки в абсолютной весовой категории;

Ярослав Петров– 2 место командное ката;

Дмитрий Чен– 2 место командное ката;

Константин Канаев– 2 место командное ката;

Георгий Смирнов– 2 место поединки в весовой категории;

Александр Ашихмин – 2 место поединки в весовой категории;

Анастасия Хлучина – 2 место поединки в весовой категории;

Елизавета Коренева – 2 место поединки в весовой категории;

Дмитрий Парфенов – 3 место поединки в весовой категории;

Алихан Калажоков– 3 место поединки в весовой категории;

Варвара Наркаева – 3 место поединки в весовой категории;

Ярослава Яковлева – 3 место поединки в весовой категории.

По результатам соревнований команда Мурманской области заняла второе место на соревнованиях Северо-Западного федерального округа по всестилевому каратэ.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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