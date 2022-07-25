Команда Мурманской области завершила обучение в Сколково

В кампусе Московской школы управления Сколково состоялось мероприятие, посвящённое завершению образовательной программы «Школа ректоров – 21», цель которой — подготовка управленцев, ориентированных на реализацию проектов трансформации и развития в сфере высшего образования. Участниками стали 69 делегатов из 20 городов России.

Обучение прошла и команда от Мурманской области. В ее состав вошли представители Проектного офиса «Арктический элемент» и управленческих команд региональных вузов – МГТУ и МАГУ.

На протяжении почти полугода участники делегации работали над формированием проекта, направленном на модернизацию системы высшего образования.

«За эти полгода нашей команде удалось не только сформировать модель трансформации системы высшего образования Мурманской области, но и выстроить конструктивную коммуникацию между двумя ведущими вузами региона, понять, что наша сила в объединении ресурсов и совместных проектах. На рынке образовательных услуг идет серьезная борьба за лучшие умы и талантливую молодежь. И только объединившись всем вместе: университетам, региональной власти и бизнесу, понимая куда и как двигаться, можно одержать победу», - отметила и.о. ректора МГТУ Мария Князева.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в качестве экспертов на финальных защитах присутствовали главы регионов, заместители губернаторов, эксперты ВЭБ.РФ, Школы «СКОЛКОВО», НИУ ВШЭ, ректоры университетов, представители федеральных министерств, научно-исследовательских организаций и индустриальных партнеров.

«Для того, чтобы развитие и трансформация университетов под новые вызовы и задачи происходили опережающими темпами, и в соответствовали с существующими трендами рынка образовательных услуг, но при этом учитывались интересы региона, необходимо повышение уровня управленческих команд двух университетов. Лично присутствовал на защите проектов, в том числе на защите команды нашего региона. Участники показали достойный уровень. За их плечами колоссальная работа. Благодарю за стремление. Дальше - больше», - прокомментировал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/