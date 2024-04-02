Команда Мурманской области завоевала Большой научно-технологический кубок России «Шаг в будущее»

На церемонии закрытия международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» команде Мурманской области вручен главный трофей форума – Большой научно-технологический кубок России «Шаг в будущее».

В команду области вошли Иван Маркив, Анастасия Федулина, Вячеслав Николаев, Вега Темчура, Елизавета Рыбакова, Ульяна Пшеничникова, Никита Беловол, Саид Джемилев, Александр Нагорняк и Алексей Кузь. Руководитель команды – исполнительный директор Координационного центра программы «Шаг в будущее» по Мурманской области Галина Огурцова.

Всего в форуме приняли участие более 1500 амбициозных и талантливых молодых людей из стран Европы, Азии, Америки, Африки, Океании.

На базе 14 научных центров мирового уровня и 13 элитных российских университетов работало более 50 научных секций. Форум проводился при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, для северян это пятый кубок «Шаг в будущее». Ранее команды Мурманской области в международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» завоёвывали Большой научный кубок России «Шаг в будущее» в 2019 и 2021 годах, Научно-предпринимательский кубок России 2-й степени в 2022 году и Большой научно-технологический кубок России «Шаг в будущее» в 2023 году.

Фото: https://gov-murman.ru