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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 10:00

Команда отделения Центра «ВОИН» Мурманской области получила именное знамя

В Тюмени состоялся ритуал передачи именных знамён новым филиалам Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН». Среди директоров, получивших символ мужества, чести и связи поколений из рук Героя ЛНР, кавалера ордена Мужества, казачьего генерала Виктора Водолацкого, был директор регионального отделения Центра «ВОИН» в Мурманской области Алексей Чуфырев.

«Получение именного знамени – большая честь и огромная ответственность. Можно с полным правом сказать, что именно сегодня начинается славная летопись новых региональных отделений Центра «ВОИН». Совсем скоро инструкторы на своих территориях начнут работать с молодёжью. Уверен, они воспитают достойных наследников поколения победителей, которому предстоит строить будущее России – независимую и сильную страну. Задача Центра «ВОИН» – создать и поддерживать непрерывную систему патриотического воспитания молодежи. Уверен, наши специалисты успешно справятся с этой задачей. Победа будет за нами!» – подчеркнул в своём приветственном слове Виктор Водолацкий.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в январе инструкторы новых региональных отделений Центра «ВОИН» начали прохождение профессиональной подготовки в Тюменской области. Наряду с участниками образовательной программы из Волгоградской, Сахалинской областей, Камчатского края, Республики Саха (Якутия), Чувашской Республики, Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в течении нескольких месяцев отрабатывали практические навыки по военно-прикладным дисциплинам, а также получали педагогические компетенции на базе Тюменского государственного университета и представители Кольского Заполярья.

По словам директора регионального отделения Центра «ВОИН» в Мурманской области Алексея Чуфырева у каждого филиала есть своя специализация.

«В Мурманской области довольно широкая сеть организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием молодёжи. Региональное отделение Центра «ВОИН» должно стать объединяющим началом и привести эти усилия к общему знаменателю. Учитывая специфику нашего арктического региона, мы будем специализироваться на военно-прикладной подготовке в условиях Заполярья», – отметил он.

Торжественная церемония передачи знамён прошла на священном для каждого тюменца месте у мемориала «Вечный Огонь» на Исторической площади. Отсюда в 1941 году на фронт уходили сибирские дивизии. С этой площади защищать рубежи Отечества в ходе специальной военной операции ушли именные подразделения Тюменской области: 38 инженерно-сапёрный батальон «Тобол», инженерно-штурмовой батальон «Сибирь», отдельная рота снайперов «Тайга».

В память о тех, кто навсегда остался в боевом строю, состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный Огонь».

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. В апреле этого года Центр, в котором будут проходить обучение по основам национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовке, организации связи, основам пилотирования БПЛА и тактическая медицине, будет открыт в Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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