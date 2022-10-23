Команда педагогов Мурманского политехнического лицея стала победителем конкурса «Флагманы образования. Школа»

В Грозном завершился финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам финальных соревнований 30 команд стали победителями. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Школа» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств, а также на поиск лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании и на самореализацию педагогических кадров. Конкурс нацелен на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников.

«Прошедшие пять насыщенных конкурсных дней дали участникам возможность проявить свои лучшие профессиональные, коллективные и лидерские качества. 104 сильнейшие педагогические команды со всей России вступили в борьбу за звание победителей одного из самых масштабных профессиональных конкурсов. И пусть только 30 команд увезут с собой заветные статуэтки, считаю, что мы с полным правом можем каждого в этом зале назвать победителем. Вы преодолели жесткий отбор дистанционного тестирования, вошли в число сильнейших в окружных этапах и продемонстрировали высочайший уровень профессиональной подготовки в финальных испытаниях. Уверен, для каждого из вас победа – это не только диплом, это новые друзья, обмен бесценным опытом с коллегами и экспертами из разных регионов и возможность в полной мере раскрыть свой потенциал. Я бы хотел, чтобы вы все как уже признанные флагманы образования повели за собой новое поколение педагогов и зажгли новые звездные команды учителей», – отметил руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин.

Заявки на участие в проекте «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из 45 регионов России.

«Финал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» собрал лучших из лучших представителей региональных педагогических сообществ, лидеров образовательных организаций, талантливых управленцев. Это высокий результат, который достигнут не только благодаря личным и профессиональным качествам педагогов, но и командной работе, слаженности и спаянности коллектива единомышленников. Это показатель профессионализма на высшем уровне. В арсенале каждой команды-финалиста несколько побед на региональных этапах конкурса, и каждая из команд, представленных в финале, достойна быть победителем конкурса. Уверен, участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» даст всем вам неоценимый опыт в дальнейшей деятельности по воспитанию подрастающего поколения, а команды, признанные лучшими, будут делиться лучшими педагогическими практиками, войдя в кадровый резерв нашей страны», – сказал директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Алексей Благинин.

Финалисты провели для учащихся Лингвистической школы им. Ю.Д. Дешериева междисциплинарный урок. Перед участниками стояла задача раскрыть профессиональный потенциал в условиях планирования, проведения и анализа эффективности междисциплинарного занятия. Они проявили творческий потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в ситуации, знание своего предмета и способности выйти в обучении на межпредметный, междисциплинарный и метапредметный уровни. Также участники прошли конкурсное испытание «Педагогический совет», где продемонстрировали профессиональные компетенции в области конструктивного взаимодействия с педагогическим коллективом.

Конкурсанты посетили достопримечательности Грозного, где им предстояло подготовить проект воспитательного мероприятия с учетом специфики площадки, после они презентовали экспертным комиссиям проекты воспитательных мероприятий, которые можно провести на данных площадках.

В число победителей вошла команда Мурманского политехнического лицея: заместитель директора Мананков Дмитрий Юрьевич; преподаватель-организатор ОБЖ Мананков Юрий Юрьевич; учитель физической культуры Мананков Артем Юрьевич; учитель английского языка Мананкова Маргарита Георгиевна.

«У меня особая ценность участия в конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» потому, что вместе со мной в одной команде старший сын и средний сын со своей женой! Кроме всех прочих восторгов, которые есть у моих коллег из других команд, я безумно рад, что увидел на что способны мои дети, их профессионализм, знания, умения в сложнейших условиях конкурсных испытаний. Я горжусь своими детьми – это, наверное, для меня самый главный приз и подарок! Думаю, что и им не было стыдно за отца», – поделился Юрий Мананков.

Дмитрий Мананков рассказал: «Полуфинальные испытания преодолевались настолько интересно и с такой скоростью, что об их сложности не было времени и желания даже думать. В финале мы получили удовольствие, познакомились с еще большим количеством интереснейших людей, зарядились наиположительнейшей энергией, получили товарный эшелон опыта и новых знаний. Победа – это сочная вишенка на этом прекрасном торте».

По словам Маргариты Мананковой, конкурс «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это обмен опытом, нестандартные креативные испытания.

Стратегическим партнером конкурса является компания VK. Команды-победители получили умные колонки «VK Капсулы» с голосовым помощником Марусей, которые смогут использовать в образовательном процессе. Также все команды-победители получили промокоды на курсы образовательной платформы «Skillbox».

Партнер конкурса, производитель широкого ассортимента потребительской электроники DIGMA, подарил всем командам-победителям подарки, полезные как в работе, так и в повседневной жизни – беспроводные колонки, экшн-камеры, планшеты и мобильные зарядные устройства высокой емкости.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победителей ждёт постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Победители и призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы в Мастерской управления «Сенеж» и войти в государственный кадровый резерв. Три команды-победителя получили по две путевки во Всероссийский детский центр «Смена». Сертификаты на обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Организатор проектного обучения» от ФГБОУ ВО «Армавирского государственного педагогического университета» получила каждая команда-победитель. Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».



Фото: https://gov-murman.ru