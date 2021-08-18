Команда пейнтболистов ММТП признана лучшей в Мурманской области

Напряжённые игры прошли в рамках Кубка Мурманской области по пейнтболу. Казалось, что изначально все предрешено, и победит самая сильная команда в регионе - «Вавилон», неоднократно представляющая Кольский край на федеральном уровне. Однако портовики буквально вырвали победу.

«У нас изначально был расчёт на то, что «Вавилон» даст нам отпор. И это будет напряженная игра. Мы ожидали интересный матч, но у соперников игра не пошла с самого начала. В результате мы победили в финальной битве со счётом 3:0», - рассказывает капитан команды, технолог портовых мастерских АО «ММТП» Данил Старицин.

Возросший профессионализм портовиков отметили и организаторы турнира. Соревнования проходят под эгидой региональной общественной организации «Федерация пейнтбола Мурманской области».

«Отдельный респект командам торгового порта! Очень приятно видеть стабильный рост их игроков», - написали они в официальном паблике Кубка в социальной сети «ВКонтакте».

Однако победа для портовиков не стала неожиданностью. Как признает капитан команды ММТП, это кропотливая и усердная работа.

«С каждой игрой команда Мурманского морского торгового порта действует более сплоченно и слаженно. Важную роль играют тренировки. Более того, на этот раз мы приехали заранее, задолго до игры, разобрали поле, составили стратегию, решили, кто где играет, и в каких ситуациях что делает», - делится секретами успеха Данил Старицин.

Всего в Кубке принимали участие шесть команд. Дальше в планах у портовиков выступить на Чемпионате Мурманской области по пейнтболу. Можно с уверенностью сказать, что команда Мурманского морского торгового порта заявила о себе на весь регион, как о профессиональных игроках, у которых отличная перспектива роста. Портовики Илья Зубарев и Артем Румянцев считаются самыми сильными членами команды.