Команда по хоккею с мячом «Торговый порт» провела первые тренировки в новом сезоне

Наши земляки, представители команды «Торговый порт», выступающей в чемпионате Мурманской области по хоккею с мячом, провели первые тренировки после летнего перерыва на мурманской ледовой арене «Метеор». Как рассказал капитан мурманских портовиков, мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района № 2 АО «ММТП» Яков Красовский, никогда прежде они не приступали к занятиям так рано. Это стало возможно, благодаря поддержке, которую оказывает администрация г. Мурманска, АО «Мурманский морской торговый порт» и энтузиазму самих игроков.

«Испытываешь фантастические чувства, когда выходишь на лёд после небольшого перерыва. Мы настроены максимально серьёзно и уверены, что в предстоящем сезоне приложим все силы, чтобы принести в копилку нашего предприятия новые медали!», - сказал Яков Красовский.

Напомним в сезоне 2021/2022, команда «Торговый порт» завоевала бронзовые медали в чемпионате Мурманской области, а сборная Мурманска, в составе которой выступали портовики, стала победителем турнира в рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из драйверов развития хоккея с мячом в нашем регионе. Предприятие является ключевым партнёром ХК «Мурман», выступающим в Суперлиге Чемпионата России. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба - стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249633%2Fwall-149919532_2680