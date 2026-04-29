Команда правительства Мурманской области одержала победу на региональном этапе I Всероссийской Спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, завершился региональный этап I Всероссийской открытой Спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих. Это событие стало ярким свидетельством того, что забота о физическом здоровье и командный дух являются неотъемлемой частью профессиональной деятельности тех, кто ежедневно трудится на благо общества. Участники продемонстрировали не только спортивные навыки, но и целеустремленность, выносливость, умение работать в команде.

«Мы живём в динамичном мире, где от каждого из нас требуется не только профессионализм и ответственность, но и крепкое здоровье. Именно поэтому спартакиада, призванная укрепить эти качества, приобретает особое значение. Это возможность для нас, государственных и муниципальных служащих, выйти за рамки повседневных задач, проявить свои спортивные таланты и, что самое главное, укрепить дружеские связи и командный дух», – сказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Мероприятие провели на базе плавательного бассейна в Коле и Легкоатлетического манежа в Мурманске. На протяжении двух дней участники соревновались в таких видах программы, как плавание, баскетбол, лёгкая атлетика, шахматы, настольный теннис и мини-футбол.

По итогу состязаний в плавании на 50 метров вольным стилем лучшими стали Алина Камбулина, Наталья Кошелева, Олег Ташов, Сергей Кузнецов. В эстафетном плавании золото взяли сотрудники правительства Мурманской области. В командном зачёте на первом месте администрация Мончегорска.

В настольном теннисе золотые медали в одиночном разряде завоевали Надежда Слепенкова и Артём Курканин, а в смешанном разряде – Надежда Слепенкова и Александр Кондратьев. В общекомандном зачёте лидировали сотрудники правительства Мурманской области.

В беге на дистанцию 100 метров самыми быстрыми стали Ксения Москалева, Елена Шумилова, Егор Небогатиков и Роман Михайлец. В эстафетах у женщин лидировала команда правительства Мурманской области. Среди мужчин на первом месте – сборная правительства Мурманской области и администрации Мурманска. В командном зачёте по лёгкой атлетике первенствовала администрация Мончегорска.

В шахматах в личном зачёте на первом месте Ирина Беляева и Евгений Ткаченко. В мини-футболе победила команда правительства Мурманской области. В баскетболе победу одержала команда администрации Мурманска.

По итогу всех состязаний победителями общего зачёта стали сотрудники правительства Мурманской области. В призёрах – администрации Мурманска и Мончегорска.

По итогам первого этапа Спартакиады будет сформирована команда, которая направится на межрегиональный этап. Он пройдёт в сентябре в Ленинградской области.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!». Мурманская область в десятке регионов-лидеров России по развитию спорта в 2025 году, доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%.

 

 

Фото (Наталья ШМАКОВА): https://gov-murman.ru/info/news/566770/#&gid=1&pid=7

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале 2026 года было обнаружено две фальшивые банкноты-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро укрепилось на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Представлен недельный отчёт группы «Губернаторский контроль»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
-

