Команда правительства Мурманской области одержала победу на региональном этапе I Всероссийской Спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, завершился региональный этап I Всероссийской открытой Спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих. Это событие стало ярким свидетельством того, что забота о физическом здоровье и командный дух являются неотъемлемой частью профессиональной деятельности тех, кто ежедневно трудится на благо общества. Участники продемонстрировали не только спортивные навыки, но и целеустремленность, выносливость, умение работать в команде.

«Мы живём в динамичном мире, где от каждого из нас требуется не только профессионализм и ответственность, но и крепкое здоровье. Именно поэтому спартакиада, призванная укрепить эти качества, приобретает особое значение. Это возможность для нас, государственных и муниципальных служащих, выйти за рамки повседневных задач, проявить свои спортивные таланты и, что самое главное, укрепить дружеские связи и командный дух», – сказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Мероприятие провели на базе плавательного бассейна в Коле и Легкоатлетического манежа в Мурманске. На протяжении двух дней участники соревновались в таких видах программы, как плавание, баскетбол, лёгкая атлетика, шахматы, настольный теннис и мини-футбол.

По итогу состязаний в плавании на 50 метров вольным стилем лучшими стали Алина Камбулина, Наталья Кошелева, Олег Ташов, Сергей Кузнецов. В эстафетном плавании золото взяли сотрудники правительства Мурманской области. В командном зачёте на первом месте администрация Мончегорска.

В настольном теннисе золотые медали в одиночном разряде завоевали Надежда Слепенкова и Артём Курканин, а в смешанном разряде – Надежда Слепенкова и Александр Кондратьев. В общекомандном зачёте лидировали сотрудники правительства Мурманской области.

В беге на дистанцию 100 метров самыми быстрыми стали Ксения Москалева, Елена Шумилова, Егор Небогатиков и Роман Михайлец. В эстафетах у женщин лидировала команда правительства Мурманской области. Среди мужчин на первом месте – сборная правительства Мурманской области и администрации Мурманска. В командном зачёте по лёгкой атлетике первенствовала администрация Мончегорска.

В шахматах в личном зачёте на первом месте Ирина Беляева и Евгений Ткаченко. В мини-футболе победила команда правительства Мурманской области. В баскетболе победу одержала команда администрации Мурманска.

По итогу всех состязаний победителями общего зачёта стали сотрудники правительства Мурманской области. В призёрах – администрации Мурманска и Мончегорска.

По итогам первого этапа Спартакиады будет сформирована команда, которая направится на межрегиональный этап. Он пройдёт в сентябре в Ленинградской области.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!». Мурманская область в десятке регионов-лидеров России по развитию спорта в 2025 году, доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%.

