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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.23 12:00

Команда проекта «Контакт» создала в Мурманске новый мурал

В Мурманске продолжается социокультурный проект «Контакт», который объединил несколько культурных инициатив, центральной из которых станет создание аудиогида для троллейбусных маршрутов по городу.

Центральная тема аудиогида – рассказ о городе через искусство: каждый из маршрутов будет иметь свою тему. Так, маршрут №4 будет посвящен архитектуре и монументальному искусству.

Именно на пути следования троллейбуса №4, на техническом павильоне Мурманской ТЭЦ на улице Достоевского команда художников создала новый мурал. Эскиз нарисовала куратор проекта «Контакт» – мурманская художница Мария Михайленко.

«Идея мурала – показать разнообразие жизни в городе, которую мы всё видим каждый день и моменты «контакта», искры между людьми, коннект взглядов, всю многоуровневую ткань отношений между горожанами. Один из символов нашего проекта – та самая «искра», которая может пробежать в диалоге, во взгляде или по контактной сети троллейбуса. Эта «искра» есть и в символике проекта и в мурале на улице Достоевского, – поделилась Мария – Можно сказать что это реновация самого первого из наших проектов, росписи 2009 года, которая стала первой пробой пера для меня и команды художников городской среды».

Роспись павильона заняла около недели, в создании мурала приняли участие семеро художников. Среди них были как профессионалы монументальной живописи, так и начинающие авторы, вовлечение которых в художественное преображение города является важной частью проекта «Контакт».

«Порадовала реакция горожан. Это популярный маршрут для прогулок, здесь каждый день проходит много людей, особенно собачников. Они были в восторге от того, что на мурале изображены собаки, и пытались найти похожих на своих питомцев. Нам даже пришлось добавить на рисунок пару котов по просьбе прохожих! Многие из них говорили, что хорошо, что роспись обновляется, ведь старый вариант стоял здесь больше 10 лет, за этот срок роспись состарилась и истерлась», – рассказал один из художников Юрий Шачнев

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, мурал создавался в сотрудничестве с Мурманской ТЭЦ. Компания не первый раз сотрудничает с художниками и поддерживает творческие инициативы для того, чтобы город становился красивее, ярче и ухоженнее.

Проект «Контакт» создаёт команда мурманских художников, музыкантов, актёров, журналистов, дизайнеров и фотографов по инициативе и при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ и правительства Мурманской области, при участии администрации г. Мурманска и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

 

Фото: https://gov-murman.ru

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