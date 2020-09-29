Команда прокуратуры Мурманской области победила в «Серебряном плей-оффе» ведомственного футбольного турнира «Невские берега»

26 сентября футбольная команда прокуратуры Мурманской области приняла участие в ежегодном ведомственном футбольном турнире «Невские берега» в Санкт-Петербурге. Нынешний турнир стал 10-ым - юбилейным. В турнире также приняли участие прокурорские работники прокуратур г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми, Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На групповом этапе команде Мурманской области противостояли сотрудники Новгородской и Псковской области, которым мурманчане уступили 1:3 и 2:3. После чего прокуроры из столицы Арктики сыграли вничью с командой Ленинградской области и победили представителей Архангельской области.

Заняв 4-место в группе, футболисты прокуратуры Мурманской области получили право выступить в «Серебряном плей-офф», в котором в итоге победили, обыграли в полуфинале Северо-Западную транспортную прокуратуру, а в финале одолев со счётом 1:0 прокуратуру Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба Мурманской областной прокуратуры, за региональную прокуратуру выступали: начальник отдела по надзору за уголовно-судебной и оперативно-розыскной деятельностью Станислав Радов, заместитель прокурора Октябрьского административного округа г. Мурманска Андрей Горшков, заместитель прокурора г. Мончегорска Дмитрий Петровичев, помощник прокурора г. Кировска Александр Попов, старший прокурор уголовно-судебного отдела Дмитрий Донецкий.