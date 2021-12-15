Команда региона завершила обучение по уникальной программе для управленческих кадров в Сколково

В кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО состоялось мероприятие, посвящённое завершению образовательной программы для 100 крупнейших городов России. Обучение прошла и команда Мурманской области.

Основная цель уникальной программы развития Госкорпорации ВЭБ.РФ и Московской школы управления СКОЛКОВО – сформировать команды управленцев, которые будут обладать компетенциями для запуска и реализации масштабных преобразований на своих территориях. В рамках 18-месячного обучения участники изучили все последние достижения в российской и глобальной урбанистике – от решений по модернизации общественных пространств и дорожной инфраструктуры до цифрового города и работы с городскими сообществами.

«Мурманск – стратегически важный для страны порт. И, конечно, те знания и навыки, которые наши коллеги получили благодаря обучению в Школе СКОЛКОВО, те проекты, которые они реализуют, – очень важны. Хочу выразить огромную благодарность председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову за поддержку проекта наших коллег по развитию Мурманска. Мы готовили его с КБ «Стрелка» и приступаем к практической реализации этой инициативы. Это совершенно другой уровень развития городской среды и городской экономики», – отметил губернатор Андрей Чибис, который в режиме видеоконференцсвязи принял участие в мероприятии.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что благодаря сформированной команде управленцев Мурманской области, которые сегодня завершили обучение, регион находится в топе туристических направлений России.

«И впервые в этом году мы добились того, что у нас уехало меньше людей из Мурманской области, чем в предыдущие годы. Это очень важный практический результат. Желаю удачи, чтобы не потерять этот драйв, энергию, которые вы получили на этом образовательном модуле», – подытожил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область представила проект «Мурманск. Арктика рядом», направленный на формирование тренда на приток населения в регион. В качестве стратегических ставок команда обозначила развитие арктического порта-хаба, индустрию арктического гостеприимства и образование для Арктики. Ключевым инвестпроектом был назван проект создания культурно-делового кластера «Новый Мурманск», который станет точкой входа инвестиций, идей, площадкой для проведения международных культурно-деловых событий. Сегодня объектов подобного класса нет ни в одном арктическом регионе.

На финальных защитах присутствовали главы регионов, заместители губернаторов, эксперты ВЭБ.РФ, Школы СКОЛКОВО, НИУ ВШЭ и Группы ВЭБ.РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431267/#&gid=1&pid=1