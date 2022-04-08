Команда регионального Минграда приняла участие в обсуждении успешных практик Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений на международной конференции

Во второй день, 7 апреля, проведения Международной конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств «ParkSeason Expo» её участники обсудили успешные практики Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, организатором которого является Минстрой России и Дом.РФ. Делегацию от Мурманской области на форуме возглавила вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова

В 2021 году от Кольского Заполярья в федеральном конкурсе участвовали 5 проектов, высокую оценку экспертов получили 4 из них. Победу одержали проекты благоустройства Колы, Кировска, Полярных Зорь и Заозерска, они будут реализованы в 2022 году с привлечением средств федерального бюджета.

«Наша главная цель – улучшение качества жизни северян. Благоустройство общественных пространств, дворовых территорий в заполярных городах – один из главных шагов в достижении этой глобальное цели. Поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы постараемся сделать так, чтобы в каждом муниципальном образовании региона были интересные и современные точки притяжения для активного или созерцательного отдыха северян», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках конференции проводятся образовательные модули для участников из регионов страны, работают площадки для дискуссий и обмена опытом.

Фото: https://gov-murman.ru