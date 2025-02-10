Команда региональной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта – победитель первенства Мурманской области по лыжным гонкам

На лыжных трассах спортивного комплекса «Долина Уюта» провели первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались в командном спринте свободным стилем 9 февраля. Среди участников юноши и девушки в возрасте от 15 до 16 и от 17 до 18 лет.

По итогам соревнований лыжники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта одержали победу в обеих возрастных категориях. Среди юношей и девушек 15-16 лет - это Агния Рагозина и Илья Бодухин, среди лыжников 17-18 лет - «золото» у Василисы Лозовской и Ивана Пеньевского.

Серебряными призёрами среди спортсменов 15-16 лет стали Алиса Тетенькина и Назар Монахов из детско-юношеской спортивной школы Кольского района. Среди спортсменов 17-18 лет Мария Русаловская и Виталий Лычко из сборной команды Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и детско-юношеской спортивной школы Александровска.

Обладателями «бронзы» стали Василиса Горбова и Данил Коновалов (15-16 лет), Владислава Перелыгина и Дмитрий Кирилов (17-18 лет) из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Следующие региональные соревнования по лыжным гонкам пройдут с 14 по 16 февраля в Апатитах на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка лыжного спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Согласно обновлённой стратегии до 2030 года, планируется создание центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в Апатитско-Кировской агломерации. Большая работа проделана по обновлению инфраструктуры спортивных объектов в муниципалитетах Заполярья: в частности, выполнены работы на лыжной трассе в Заполярном и лыжной базе в Полярных Зорях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/