Команда «Рыбный порт» завоевала «бронзу» Лиги «Мегаспорт»

Футбольная команда «Рыбный порт» завоевала звание бронзового призёра второй лиги второго этапа ЛМФ «Мегаспорт» Мурманской области.

Несмотря на травму основного вратаря, команда уверенно дошла до полуфинала, где уступила по пенальти. В матче за третье место «Рыбный порт» обыграл команду соперников, подтвердив свой высокий профессиональный уровень.

«Мы довольны результатом. Это хороший опыт и стимул для дальнейшего развития», - отметили руководители тренерского состава команды Юрий Кирюхин и Павел Соколов,

Лига «Мегаспорт» — это всероссийская лига по мини-футболу, которая проводится во всех городах России под эгидой «Спортмастер Про». Это крупное соревнование, набирающее всё большую популярность. По итогам каждого сезона лидеры высшей лиги от каждого региона собираются в Нижнем Новгороде для проведения суперфинала.

 

 

Фото (МегаСпорт - Лига мини-футбола Мурманской области): https://mmrp.ru/news/70/rybnyy-port-zavoeval-bronzu-ligi-megasporta/

