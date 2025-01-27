Команда Северного флота – серебряный призёр чемпионата России по регби на снегу среди команд Военно-морского флота

В Мурманске в Долине Уюта прошёл второй чемпионат России по регби на снегу среди команд Военно-морского флота, посвящённый памяти кавалера двух орденов Мужества гвардии младшего лейтенанта Юрия Бушковского. По итогам соревнований команда Северного флота заняла второе место.

В чемпионате приняли участие сборные команды Северного флота (Североморск) Балтийского флота и Балтийского высшего военно-морского училища имени Ф.Ф. Ушакова (Калининград), Тихоокеанского флота и Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (Владивосток), Каспийской флотилии (Махачкала), Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова (Севастополь), Военного учебно-научного цента Военно-морского флота «Военно-морская академия» имени Н.Г. Кузнецова (Санкт-Петербург) и 907-го объединенного учебного центра Военно-морского флота (Северодвинск).

На церемонии открытия чемпионата с напутственными словами к участникам обратился заместитель командующего Северным флотом, вице-адмирал Олег Голубев, помощник главнокомандующего Военно-морским флотом, капитана 1-го ранга Алексей Пивачёв и спортивный директор Фонда федерации регби России по развитию регби в Вооружённых силах и силовых структурах Богдан Дубина. Почётные гости пожелали всем участникам честной борьбы и успехов.

По итогам игр победителями чемпионата стала команда Балтийского флота, серебряными призёрами – Северный флот, бронзовые медали завоевала команда Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, для зрителей и гостей чемпионата была представлена выставка военной и специальной техники специальных подразделений Северного флота, проведены мастер-классы по регби, а также организована работа полевой кухни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/