В регионе продолжается приём заявлений на получение пособий родителями первоклассниковЦентр образования «Лапландия» впервые вошёл в топ-100 лучших образовательных организаций юниорского движения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 09:30

Команда Северного флота победила в спортивных соревнованиях «Готов к труду и обороне» среди силовых структур России в Мурманской области

Сборная Северного флота заняла первое место в спортивных соревнованиях на кубок губернатора Мурманской области, проводимых среди военнослужащих и сотрудников силовых структур России, дислоцированных в Мурманской области. Состязания проходили в субботу на спортивных объектах Мурманска в рамках системы «Готов к труду и обороне!». Помимо воинов-североморцев в них участвовали команды Главного управления МЧС России, управлений Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел и ФСБ России.

Утром на Центральном стадионе профсоюзов прошли игры по мини-футболу. В легкоатлетическом манеже на улице Долина Уюта состоялась легкоатлетическая эстафета, после которой участники состязаний сдали комплекс ГТО, включавший в себя бег на 60 метров, подтягивания, наклоны вперёд, прыжки в длину с места и упражнения на мышцы брюшного пресса – сгибания корпуса в положении лёжа. Соревнования по плаванию прошли в плавательном бассейне на улице Челюскинцев, а стрельба из пневматической винтовки - в тире Ледового дворца.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, неремония награждения состоялась в Легкоатлетическом манеже. Кубок победителям – военнослужащим Северного флота вручил заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437763@egNews

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

ЗриВкорень
12.09.22 16:14
Напомню, 2021 год был пандемийный, как-то некорректно сравнение с ним вести.
Комментарий к новости:+35% - в Мурманской области отмечается рост туристического потока
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)39,3 тысячи рублей в месяц: Мурманская область находится на 7-м месте в стране по размеру трат-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» находятся под давлением потенциального снижения спроса на нефть, а рубль в начале торгов дешевеет и к доллару, и евро-PRO Энергетику (18+)16 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика