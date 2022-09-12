Команда Северного флота победила в спортивных соревнованиях «Готов к труду и обороне» среди силовых структур России в Мурманской области

Сборная Северного флота заняла первое место в спортивных соревнованиях на кубок губернатора Мурманской области, проводимых среди военнослужащих и сотрудников силовых структур России, дислоцированных в Мурманской области. Состязания проходили в субботу на спортивных объектах Мурманска в рамках системы «Готов к труду и обороне!». Помимо воинов-североморцев в них участвовали команды Главного управления МЧС России, управлений Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел и ФСБ России.

Утром на Центральном стадионе профсоюзов прошли игры по мини-футболу. В легкоатлетическом манеже на улице Долина Уюта состоялась легкоатлетическая эстафета, после которой участники состязаний сдали комплекс ГТО, включавший в себя бег на 60 метров, подтягивания, наклоны вперёд, прыжки в длину с места и упражнения на мышцы брюшного пресса – сгибания корпуса в положении лёжа. Соревнования по плаванию прошли в плавательном бассейне на улице Челюскинцев, а стрельба из пневматической винтовки - в тире Ледового дворца.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, неремония награждения состоялась в Легкоатлетическом манеже. Кубок победителям – военнослужащим Северного флота вручил заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437763@egNews