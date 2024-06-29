Команда Северного флота стала чемпионом в конкурсе «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на Северном флоте завершился конкурс «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации». Церемония закрытия состязаний конкурса состоялась в городе Мурманске.

Как отметил начальник службы пожарной безопасности Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Виталий Забелин, «данные соревнования на Северном флоте проводятся впервые». Он поблагодарил командование Северного флота за высокую организацию проведения конкурса «Лучшее подразделение пожарной охраны Вооружённых Сил Российской Федерации.

По итогам трёх дней соревнований первое место заняла команда Северного флота, показав лучший результат, на втором месте команда Военного института (инженерно-технического) военной Академии материально-технического обеспечения. Замкнули тройку лидеров пожарные Восточного военного округа.

За звание лучших военных пожарных боролись 15 команд от военных округов, флотов, видов, родов войск, центральных органов военного управления, а также курсанты Военного института (инженерно-технического) военной Академии материально-технического обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, участникам предстояло пройти четыре вида состязания: ‎«Спасение пострадавшего из помещения с непригодной для дыхания средой в условиях психологического воздействия», «Навязка рукава на гайку рукавную и подача огнетушащего состава от пожарной автоцистерны АЦ-6,0-40 с тушением горящей жидкости», «Укомплектование пожарного автомобиля АЦ-6,0-40 пожарно-техническим вооружением» и «Боевое развертывание».

В ходе упорной борьбы команде Северного флота удалось вырваться в лидеры на четвертом решающем этапе состязания.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12518543@egNews