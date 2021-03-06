Команда Северного флота стала чемпионом ВМФ по баскетболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Северного флота завершился чемпионат Военно-морского флота (ВМФ) России по баскетболу.

Чемпионом Кубка Военно-морского флота по баскетболу стала сборная команда Северного флота, вторе место заняла команда объединенного учебного центра ВМФ из Санкт-Петербурга и третье место – команда Балтийского флота.

Лучшим игроком Кубка ВМФ по баскетболу признан Андрей Сивков, в конкурсе штрафных бросков победу одержал Максим Мисник, в конкурсе бросков сверху Максим Мельников и в конкурсе трехочковых бросков - Антон Горцев.

Как сообщает пресс-служба СФ, торжественную церемонию закрытия чемпионата провел помощник командующего Северным флотом - начальник физической подготовки полковник Павел Кошкарев. Он поздравил победителей и призеров чемпионата, поблагодарив их за высокие результаты и проявленную волю к победе.

Сборная Северного флота является золотым призером чемпионата ВМФ прошлого года и победителем чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по баскетболу 2019 года.