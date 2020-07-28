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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 13:35

Команда Северного флота стала лучшей в стрельбе в горах в рамках всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»

В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания Терскол завершился очередной соревновательный день Всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020». По итогам задачи лучшими в стрельбе на горном полигоне стали военнослужащие Северного флота.

Высокогорные подразделения от ВС РФ и Росгвардии выполнили пятую специальную задачу – стрельбу в составе группы. Всего в соревнованиях принимают участие более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

В выполнении пятой специальной задачи «Стрельба в составе группы» не было равных военнослужащим Северного Флота. Победители пятого специального задания заработали 1000 баллов, команда Воздушно-десантных войск показала второй результат – 996 баллов, подразделение Росгвардии заняло третье место – 974 балла.

Горное стрельбище находится на травянистом склоне, средняя дальность до целей – 250 м. Стрельба велась с четырех рубежей: № 1 (100 м) – 10 мишеней для стрелков; № 2 (150 м) – 12 мишеней для стрелков, пулеметчика и снайпера; № 3 (200 м) – 12 мишеней для стрелков, пулеметчика и снайпера; № 4 (250 м) – 2 мишени для пулеметчика и снайпера.

Подведение итогов и торжественное закрытие «Эльбрусского кольца-2020» состоится 4 августа.

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также войск Национальной гвардии Российской Федерации.

 

 

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