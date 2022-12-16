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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 22:10

Команда Северного флота стала победителем Кубка Вооруженных сил РФ по баскетболу 3х3

Сегодня, 16 декабря, на площадке универсального спортивного зала ЦСКА «Игровой» состоялась торжественная церемония закрытия Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по баскетболу 3х3.

В финальном матче Кубка ВС РФ безоговорочную победу одержали баскетболисты первой команды Северного флота. В упорной борьбе со счётом 16:7 они обыграли вторую команду Военного учебно-научный центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж).

Обладателями бронзовых наград стали военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (Тверь). В «бронзовом» поединке они обыграли представителей первой команды Военного учебно-научный центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж) со счётом 16:9, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12448750@egNews

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