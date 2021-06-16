Команда Северного флота стала призёром всеармейского этапа состязаний военных автоинспекторов «Дорожный патруль»
Команда военнослужащих ВАИ Северного флота заняла третье место на всеармейском этапе соревнований «Дорожный патруль» среди Военных автомобильных инспекций Вооруженных Сил Российской Федерации, который входит в программу Армейских международных игр 2021 года.
Состязания проходили в период с 31 мая по 6 июня на полигоне «Ногинский» Московской области. Северный флот представляла команда из 6 лучших инспекторов ВАИ во главе с капитаном Пырковым А.Н.
Мастерство инспекторов ВАИ оценивалось строгими судьями в девяти испытаниях: «Экстремальное вождение», «Регулирование дорожного движения», «Разгон и экстренное торможение», «Экстремальная параллельная парковка», «Замена колеса», «Индивидуальная гонка», «Военно-техническая эстафета. Командная гонка», «Преследование и задержание нарушителя» и «Технический контроль».
Самым зрелищным элементом соревнования стало «Преследование и задержание нарушителя»: водитель патрульного автомобиля «Лада-Веста» с применением спецсигналов должен был с места разогнаться по прямой около
Свои личные профессиональные навыки инспекторы ВАИ демонстрировали в «Индивидуальной гонке», когда они, управляли автомобилем на максимальных скоростях в экстремальных дорожных условиях, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему при ДТП, ликвидировали угрозу возгорания автомобиля и применяли штатное стрелковое оружие в условиях приближенных к выполнению специальных задач.
По итогам соревнований на церемонии закрытия Всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль» команде ВАИ Северного флота был вручен кубок и медали за 3 место, а один её представитель - лейтенант Цымбал И.И. был отобран в сборную Военных автоинспекций Вооружённых сил России для участия в Международном этапе конкурса.
Как сообщает пресс-служба СФ, за пять лет участия североморцев в данном конкурсе североморцы впервые заняли призовое место. Все члены команды Северного флота будут представлены к награждению медалью Минобороны России «За отличие в соревнованиях» III степени.