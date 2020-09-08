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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.20 16:15

Команда Северного флота, участвовавшая в международном конкурсе «Аварийный район», вернулась в пункты постоянной дислокации

Команда Северного флота, представлявшая совместно с командой 12 Главного управления Минобороны России российскую команду на международном конкурсе аварийно-спасательных формирований «Аварийный район», вернулась в пункты постоянной дислокации.

По итогам международного конкурса, который проходил в Межвидовом учебном центре в Сергиевом Посаде Московской области, лучшим аварийно-спасательным формированием признана команда Российской Федерации, основу которой составили военнослужащие 12 Главного управления Минобороны России. Команда Северного флота на всех трёх этапах конкурса по временным показателям стабильно показывала второй результат.

На торжественной церемонии закрытия международного конкурса аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» сборной команде Северного флота за достигнутые результаты были вручены кубок и диплом, а всем членам команды – ценные подарки.

Капитан 3 ранга Эдуард Продан был награждён дипломом в номинации «Лучший стрелок из пистолета ПМ».  Знаками отличия 12 Главного управления Минобороны России «За службу» награждены старший лейтенант Алексей Потапов, лейтенант Артём Чернявский и мичман Николай Беловербенко.

Ряд военнослужащих по итогам участия в международном конкурсе представлены к награждению ведомственными наградами.

Северный флот в данном конкурсе профессионального мастерства представляла команда, которую готовил капитан 2 ранга Павел Коновалов -  главный инженер арсенала комплексного хранения (АКХ) г. Североморск Центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) СФ.

Основу команды составляют военнослужащие арсеналов комплексного хранения ЦМТО СФ, которые представляют Северный флот в подобных состязаниях уже в третий раз. В составе команды 7 офицеров, 3 мичмана и 5 военнослужащих-контрактников. Капитан команды - капитан 3 ранга Андрей Иванченко – специалист АКХ ЦМТО СФ из города Заозерска.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в  конкурсе также участвовали команды от 12 Главного управления Минобороны России, МЧС России, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

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