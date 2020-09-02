Команда Северного флота в числе лидеров по итогам второго этапа международного конкурса «Аварийный район»

Команда Северного флота по итогам второго этапа международного конкурса аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» занимает вторую позицию. Лидирует команда 12 Главного управления Минобороны России, а замыкает тройку лидеров команда из Республики Беларусь.

Второй этап международного конкурса аварийно-спасательных формирований под названием «Эстафета» завершился накануне, 1 сентября, в Межвидовом учебном центре в Сергиевом Посаде Московской области.

В ходе этого этапа участники конкурса преодолевали элементы огненно-штурмовой полосы: ров с водой, завал, в противогазах проникали в оконный проем разрушенного здания, передавая спасательное оборудование. Следующим элементов этапа была полоса препятствий протяженностью 150 метров , включающая ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенную лестницу, забор, «паутину» и скалодром. Также участники осуществляли поиск и сбор металлических фрагментов на время.

Кроме того, команды преодолевали универсальный лабиринт, где последовательно проходили секции-препятствия «Плита», «Упавшая плита», «Завал», «Обрушающиеся конструкции» и этап извлечения манекена из труднодоступного места.

Северный флот в данном конкурсе профессионального мастерства представляла команда, которую готовил капитан 2 ранга Павел Коновалов - главный инженер арсенала комплексного хранения (АКХ) г. Североморск Центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) СФ.

Основу команды составляют военнослужащие арсеналов комплексного хранения ЦМТО СФ, которые представляют Северный флот в подобных состязаниях уже в третий раз. В составе команды 7 офицеров, 3 мичмана и 5 военнослужащих-контрактников. Капитан команды - капитан 3 ранга Андрей Иванченко – специалист АКХ ЦМТО СФ из города Заозерска.

В конкурсе также принимают участие команды от 12 Главного управления Минобороны России, МЧС России, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Как сообщает пресс-служба СФ, финальный этап международного конкурса, по итогам которого будет и определен победитель среди аварийно-спасательных формирований, состоится завтра. Он будет проходить под названием «Победный рывок».