Команда Северного флота вышла в полуфинал Кубка Вооружённых Сил по хоккею с шайбой

Команда Северного флота вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой, победив команду Воздушно-космических сил со счетом 13:0.

Сегодня в полуфинале североморцы ещё встретятся на льду с командой Военно-морского флота. Игры чемпионата проходят на ледовой арене спортивного Дворца «Хоккейный» филиала ЦСКА (г. Санкт-Петербург).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, награды чемпионата ВС РФ по хоккею разыграют семь команд – Центрального, Западного, Восточного военных округов, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных войск и Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470066@egNews