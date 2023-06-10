Мурманская область. Арктика (16+)10.06.23 22:25
Команда Северного флота вышла в полуфинал Кубка Вооружённых Сил по хоккею с шайбой
Команда Северного флота вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой, победив команду Воздушно-космических сил со счетом 13:0.
Сегодня в полуфинале североморцы ещё встретятся на льду с командой Военно-морского флота. Игры чемпионата проходят на ледовой арене спортивного Дворца «Хоккейный» филиала ЦСКА (г. Санкт-Петербург).
Как сообщает пресс-служба Северного флота, награды чемпионата ВС РФ по хоккею разыграют семь команд – Центрального, Западного, Восточного военных округов, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных войск и Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470066@egNews
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