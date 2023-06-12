Команда Северного флота заняла третье место на Кубке Вооруженных сил по хоккею с шайбой

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации по хоккею с шайбой команда Северного флота заняла третье место.

В матче за третье место североморцы встретились с хоккейной командой Восточного военного округа.

Хоккеисты Северного флота первыми открыли счёт в матче, на первый перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу моряков. Во втором периоде обе команды забили по три шайбы. В завершающей двадцатиминутке североморцы забили две безответные шайбы. Матч завершился со счётом 7:4.

В целом обе команды показали интересную игру. Выходившие на лёд пятёрки играли слаженно и боролись за каждую шайбу. Быстрые контратаки и мощные броски в створ ворот можно было наблюдать на протяжении всего хоккейного матча, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12470144@egNews