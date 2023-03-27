Команда Североморского кадетского корпуса победила в региональных соревнованиях по общевоинской подготовке среди школьников

В центре патриотического воспитания «Юная Гвардия» в Мурманске состоялись региональные соревнования по общевоинской подготовке на кубок военного комиссара Мурманской области.

В состязаниях за победу боролись 8 команд из разных городов области, в составе которых были кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических клубов. Соревнования состояли из четырёх этапов: военизированная эстафета, строевая подготовка, викторина по общевойсковой подготовке, спилс-карта.

По итогам соревнований третье место заняла команда «Патриоты гимназии» из Полярного, на втором месте участники, представляющие мурманскую школу №5, а «золото» соревнований и переходящий кубок завоевали ребята из Североморского кадетского корпуса, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12461925@egNews