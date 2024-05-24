Команда Североморского кадетского корпуса завоевала «бронзу» на Всероссийском слёте кадетских классов

Слёт проходил в городе воинской славы Владикавказе и было приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, празднованию 250-летия вхождения Осетии в состав России и 240-летию основания крепости Владикавказ.

В течение нескольких дней ребята соревновались с другими участниками из 9 регионов в силе, ловкости и эрудиции, а также демонстрировали свои творческие способности.

В итоге в общекомандном зачёте в средней группе североморские кадеты завоевали третье место. В строевой подготовке ребятам не было равных: на этапе «Конкурс строя и песни» они заняли первое место. Также заполярные кадеты стали обладателями дипломов за третьи места в соревнованиях по 3D-моделированию и конкурсе инсценированной басни «Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, помимо соревновательной программы для ребят были проведены ознакомительные экскурсии по достопримечательностям Республики Северная Осетия — Алания. Ребята побывали в историческом центре Владикавказа, в Кафедральном соборе Святого великомученика Георгия Победоносца, а также посетили мемориальный комплекс в Беслане.

Фото: https://gov-murman.ru