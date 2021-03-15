Команда школьников из Полярного вошла в десятку лучших в интеллектуальном квизе всероссийского конкурса «Большая перемена»

Десятиклассники гимназии Полярного Александр Ревуцкий, Дарья Матвеева, Марина Гребцова, Арина Князева и Анастасия Куприянова продемонстрировали блестящие знания на интеллектуальном квизе, организованном в преддверии всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом губернатор Андрей Чибис рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. Команда заполярных школьников вошла в десятку лучших, заняв девятое место из ста команд.

«Поздравляем ребят! Это еще раз доказывает и показывает высокий уровень интеллекта у нашей с вами молодежи», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, масштабный всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» стартует 26 марта. Его главная цель – помочь каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. «Большая перемена» – это не только шанс выиграть призы (один миллион рублей на оплату обучения в вузе, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы), но и возможность определиться с будущей профессией. Присоединиться к сообществу можно на официальном сайте конкурса. В региональной группе «Большой перемены» в социальной сети «ВКонтакте» еженедельно проходят интеллектуальные активности для всех желающих вне зависимости от возраста.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всероссийский конкурс «Большая перемена» впервые состоялся в 2020 году и объединил более миллиона школьников из всех регионов, которые смогли пройти профессиональные тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получили доступ к образовательным программам и консультациям ведущих экспертов.