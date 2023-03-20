Мурманская область. Арктика (16+)20.03.23 13:30
Команда школьного спортивного клуба мурманской гимназии №9 «Олимпийские Надежды» заняла 1-е место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов
Команды школьников Мурманской области соревновались по пяти видам спорта: баскетбол, тэг-регби, спортивное ориентирование, лёгкая атлетика и спортивный туризм.
Как сообщает администрация города Мурманска, теперь мурманские школьники примут участие во всероссийском этапе соревнований, который будет проходить в п. Сукко города-курорта Анапа с 6 по 26 мая 2023 года на базе Всероссийского детского центра «Смена».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24581&page=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2022 году было направлено более 256 млрд рублей инвестиций в основной капитал-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжили снижение, американская валюта и евро - растут-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов