Команда школы №4 из Апатит стала автором лучшего проекта в номинации «Семья на Севере»

Команда школы №4 стала автором лучшего проекта в номинации «Семья на Севере» в региональном конкурсе социальных проектов «Умная, Молодая, Креативная Арктика». Виктория Бошняк, Екатерина Латышева, Алексей Чуин, Максим Волков, Савелий Иванов и Семён Ольшаников под руководством Марины Никоноровой и Михаила Черныш работали над темой «Здоровая семья — здоровая Россия».

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в этом году свои проекты на конкурс представили 58 школьников от 12 до 18 лет из Мурманска, Североморска, Апатитов, Видяево, Кандалакши, Кировска, Александровска, Ковдорского, Кольского и Терского районов. 24 января ребята собрались в центре «Лапландия», чтобы выступить с защитой.

В состав жюри вошли представители Министерства труда и социального развития Мурманской области и Мурманского арктического университета. Они оценивали качество самого выступления, а также личную заинтересованность автора проекта, его вовлеченность в работу, умение раскрыть суть, лаконично и аргументированно отвечать на вопросы.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/520470/#&gid=1&pid=2