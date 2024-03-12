Команда спортшколы №6 «Строитель» – чемпион Мурманской области по хоккею с мячом

На льду спортивной школы Мончегорска 10 марта прошёл финал чемпионата Мурманской области по хоккею с мячом. Победу одержала команда спортивной школы №6 Мурманска «Строитель». На втором месте команда «Кольской ГМК» Мончегорска. Матч за третье место перенесён на 20 марта.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в этом году команды разбили на две группы по территориальному признаку. Группа А играла в Мурманске. Группа Б в Мончегорске.

В марте команды встретились в стыковых матчах, чтобы определить чемпиона области. Первую игру хоккеисты провели на стадионе «Строитель» 20 января. Всего в рамках чемпионата сыграли восемь команд.

Фото: https://gov-murman.ru