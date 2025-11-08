Приятные мелочи нашей жизни: в шведском кафе готовят горячие бутерброды из мяса северного оленя и лося, а пупсы с большими слезами под глазами вытесняют ЛабубуЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
Команда спортсменок из Мончегорска успешно выступила на соревнованиях в Москве

Спортсменки из Мончегорска вернулись домой после участия в престижных всероссийских состязаниях по ушу, прошедших в столице нашей Родины. Девушки приняли участие сразу в двух крупных турнирах: Кубке России и Всероссийском турнире по ушу «Связь поколений».

Всего в соревнованиях участвовали сотни спортсменов из разных регионов страны. В частности, Кубок России собрал 92 участника, представляющих 28 команд. Во Всероссийском турнире количество участников было ещё больше — 461 спортсмен из 28 команд Российской Федерации.

Как сообщает администрация города Мончегорска, девушки из города металлургов показали достойные результаты. Среди лучших достижений: Алина Виноградова заняла почётное 5-е место среди женщин в дисциплине традиционное ушу гуньшу, подтвердив норматив кандидата в мастера спорта. Вероника Карачева показала отличный результат, заняв 4-е место среди юниорок в категории традиционное ушу шуанбин.

У юных спортсменок также были успехи: Ксения Маркина стала седьмой, а София Треухова — десятой в своей возрастной группе.

 

 

Последние комментарии

Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
