Команда спортсменок из Мончегорска успешно выступила на соревнованиях в Москве

Спортсменки из Мончегорска вернулись домой после участия в престижных всероссийских состязаниях по ушу, прошедших в столице нашей Родины. Девушки приняли участие сразу в двух крупных турнирах: Кубке России и Всероссийском турнире по ушу «Связь поколений».

Всего в соревнованиях участвовали сотни спортсменов из разных регионов страны. В частности, Кубок России собрал 92 участника, представляющих 28 команд. Во Всероссийском турнире количество участников было ещё больше — 461 спортсмен из 28 команд Российской Федерации.

Как сообщает администрация города Мончегорска, девушки из города металлургов показали достойные результаты. Среди лучших достижений: Алина Виноградова заняла почётное 5-е место среди женщин в дисциплине традиционное ушу гуньшу, подтвердив норматив кандидата в мастера спорта. Вероника Карачева показала отличный результат, заняв 4-е место среди юниорок в категории традиционное ушу шуанбин.

У юных спортсменок также были успехи: Ксения Маркина стала седьмой, а София Треухова — десятой в своей возрастной группе.

