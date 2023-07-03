Команда «Стрела» Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов заняла почётное первое место в открытых соревнованиях по спортивному туризму «Азбука Туризма – 2023»

Соревнования прошли в Кировске. Их организаторами ежегодных выступают Общероссийская общественная организация Российский Красный Крест и спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк».

Главные цели мероприятия — популяризация здорового образа жизни, реабилитация и социальная адаптация инвалидов через физическую культуру и спорт.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, команды-участники в ходе соревнований продемонстрировали навыки в преодолении полосы препятствий, ориентированию на местности, установке палатки, сборе туристического рюкзака, разведении костра. Для победы были важны скорость, слаженность действий и взаимовыручка при выполнении заданий. Все участники «Азбуки Туризма – 2023» получили памятные грамоты, а главное – получили заряд бодрости и массу позитивных эмоций.

Фото: https://gov-murman.ru