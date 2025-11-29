Команда судебных приставов одержала победу в турнире по мини-футболу

После долгого перерыва в областных соревнованиях по футболу команда судебных приставов Мурманской области вернулась на спортивную арену и приняла участие в Лиге мини-футбола «Мегаспорт» в рамках 5 дивизиона Первого этапа.

С 11 октября по 23 ноября команда провела серию из семи матчей, в каждом из которых добилась уверенной победы, забив в итоге 43 гола. Наибольший вклад в командный успех внесли Евгений Смирнов и Денис Туркин, забив по 10 голов каждый.

По итогам турнира команда судебных приставов была повышена в классе и теперь будет выступать в 4 дивизионе Второго этапа Лиги мини-футбола «Мегаспорт».

Фото предоставила пресс-служба УФССП России по Мурманской области.