Команда «Суперпылесос» лучше всех выступила в экологическом квесте «Чистых игр»

В минувшие выходные в живописном уголке Мурманска, на Семёновском озере, собрались участники популярного экологического квеста «Чистые игры». На старт вышли 22 команды. В каждой по четыре человека.

Перед участниками квеста стояла задача за два часа собрать максимальное количество мусора, отсортировать его и сдать на станции приёма. Каждый набранный килограмм приносит очки. Смешанный чуть меньше, сортированный чуть больше. А за найденные «артефакты» - необычные предметы можно поторговаться с покупателями.

Всего было найдено и собрано 34 мешка смешанного мусора, 48 мешков стекла, 13 мешков пластика и 55 батареек. Общий вес отходов – 806 килограммов

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в областном центре «Чистые игры» проводят с 2018 года, сотрудники филиала «Ситиматик» неизменно оказывают помощь в организации этого увлекательного экологического проекта. Компания обеспечивает команды необходимым инвентарём и вывозит собранные твердые коммунальные отходы (ТКО) на дальнейшую обработку в Экотехнопарк. В сортировочном цехе разные виды пластика, металл, другие отходы прессуют в плотные брикеты и отправляют на заводы, специализирующиеся на глубокой переработке ТКО.

Победителем экологического квеста стала команда «Суперпылесос» школы №5 Мурманска, второе место у команды «АтомЭнергоСбыт», третье место у «Зелёной улицы» - команды ребят из пятой мурманской школы. А вот приз за лучшую находку получили «Победители по жизни» из Мурманского политехнического лицея.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».