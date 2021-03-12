Команда «Торговый порт» начала выступление в рамках первенства Мурманска по хоккею с шайбой 2021 года

Турнир проходит на недавно открытой в областном центре ледовой арене «Метеор». Как рассказал капитан команды, докер-механизатор грузового района №1 АО «ММТП» Дмитрий Ягутов, фактически это был первый матч команды после годового перерыва, вызванного угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

«Будем надеяться, что постепенно жизнь, в том числе, спортивная возвращается в привычный ритм. Нашей команде надо восстанавливаться, и мы постараемся показать достойную игру», - сказал Дмитрий Ягутов.

Следующие игры команды пройдут в «Метеоре» 16 и 23 марта, 1, 13 и 20 апреля.

Параллельно ещё одна команда «Торговый порт» продолжает выступление в 10-м сезоне Всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига» среди любительских команд Мурманской области в дивизионе возраст 40 +. Уже завтра, 13 марта, портовики выйдут на лед центральной Ледовой арены Мурманска, где скрестят клюшки с командами «Элвис-Авто» и города Кандалакши. В предыдущей игре команда ММТП со счётом 3:0 взяла верх над командой Колы.