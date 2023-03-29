Команда «Торговый Порт» отправится на матчи финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд

Впервые в истории Ночной лиги Мурманской области состоялся региональный этап XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 50+». Турнир стартовал в середине декабря минувшего года, а заключительные матчи 15 тура команды сыграли 25 марта в Ледовом дворце Мурманска.

По итогам сезона победителем стала команда мурманчан «Торговый порт», одержавшая победы во всех 15 матчах с впечатляющей разницей шайб 176-37.

Второе место завоевала команда «Кировск». Бронзовые медали – за командой «Кандалакша». Четвёртое место и кубок «Команда-участник» получил «Западный берег» посёлок Дровяное.

Лучшими игроками в командах признаны Александр Сахаров из «Западного берега», Вячеслав Костерин из «Кандалакши», Александр Филимонов из «Кировска», Владимир Абросимов из «Торгового порта».

Также некоторые футболисты стали лучшими в следующих номинациях.

В команде «Торговый порт»: «Лучший бомбардир» и «Лучший снайпер» - Андрей Шаров, «Лучший ассистент» - Владимир Абросимов, «Лучший защитник» - Виталий Модельян, «Лучший нападающий» - Аркадий Алехин.

В команде «Западный берег» «Лучший вратарь» Александр Сахаров, а титул «Лучший джентльмен» достался Руслану Маленчику.

У «Кандалакши» звание «Лучший капитан» завоевал Юрий Культинов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, теперь «Торговый Порт» отправится на матчи финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Фестиваль хоккея состоится с 3 по 10 мая в Сочи.

Фото: https://gov-murman.ru